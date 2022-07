PSG: Kein Spektakel mehr? Diese Strategie soll endlich zum Champions-League-Sieg führen

Mbappé goes NFL! PSG-Superstar zeigt seine Football-Skills

In der französischen Hauptstadt stehen die Vereinsbosse vor einer wichtigen Entscheidung: Wie soll PSG in der Zukunft aussehen? Die Pläne von Al-Khelaifi, Campos und Galtier sind radikal, aber vielversprechend.

Ein Jahr, nachdem die Pariser einen großen Namen nach dem anderen verpflichten konnten (Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi), soll die Transferpolitik eine völlig andere werden. Weg mit dem Spektakel, her mit einer schlagkräftigen Truppe, die als Einheit agieren soll.

„Wir wollen kein Bling Bling mehr, keine Show“, behauptete PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi vor wenigen Tagen in einem L‘Équipe -Interview. „Wir wollen ein Team, das sich zerreißt, das sich mit dem Verein und den Fans stark identifiziert.“

Nach dem bitteren Aus im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid am 9. März war es lange ruhig um die Vereinsspitze, nachdem Nasser Al-Khelaifi einige private Probleme in Doha zu regeln hatte.