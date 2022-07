Tour de France 2022: Peinliche Jubel-Panne! Jasper Philipsen feiert - aber Sieg ist längst weg

Jasper Philipsen: „Schon etwas peinlich“

Erst nach der Zielankunft habe er gesehen, dass sein Landsmann im Gelben Trikot bereits gefeiert wurde. „Für fünf Sekunden dachte ich, dass ich gewonnen hätte. So ist es natürlich schon etwas peinlich.“

Allerdings hatte der Etappensieger und Träger des Gelben Trikots nicht nur Philipsen überrascht. Auch van Aerts Teamkollege Christophe Laporte hätte mit so einem Auftritt des 27-Jährigen nicht gerechnet. Aber „er ist richtig stark gefahren und hat diesen Sieg verdient. Solche Anstiege, an denen man zwei, drei Minuten alles raushauen muss, das ist unsere Spezialität.“

Für den Belgier ist es der erste Etappenerfolg in diesem Jahr, in den Jahren zuvor konnte er sich bereits sechsmal mit einem Tagessieg eintragen. Auf den ersten drei Etappen der diesjährigen Tour de France hatte er jedes Mal als Zweiter das Nachsehen, sicherte sich aber immerhin am zweiten Tag das Gelbe Trikot.