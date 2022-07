Emotionaler Appell: US-Profi Kljestan fordert Verschärfung der Waffengesetze

MLS: Kljestan mit emotionalem politischem Statement © GETTY IMAGES/AFP/SID/HARRY HOW

Fußball-Profi Sacha Kljestan fordert in einem emotionalen Appell an die US-Politik eine Verschärfung der Waffengesetze. Der US-Profi habe mittlerweile Angst um seine Kinder.

Fußball-Profi Sacha Kljestan hat in einem emotionalen Appell an die US-Politik eine Verschärfung der Waffengesetze gefordert.

Der 36 Jahre alte frühere Nationalspieler nutzte die Pressekonferenz nach dem 4:0 (2:0) mit LA Galaxy gegen CF Montreal in der nordamerikanischen Profiliga MLS, um seiner Wut über das Attentat in Highland Park, Illinois Ausdruck zu verleihen.

„Mir ist speiübel, wegen dem, was in Illinois passiert ist. Und ich denke, wir müssen über Waffenkontrolle sprechen“, sagte Kljestan angesichts der Schüsse bei der Parade zum Nationalfeiertag am 4. Juli, bei der mindestens sechs Menschen getötet und etwa 30 verletzt wurden.