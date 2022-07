FC Bayern: Klagt sich Lewandowski aus seinem Vertrag? Das hat es mit Paragraph 17 auf sich

Wendet Robert Lewandowski für seinen Wechselwunsch juristische Mittel an?

Der polnische Starstürmer möchte den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen. Das längst auserkorene Ziel: der FC Barcelona.

Was nicht jeder Fan des Rekordmeisters wissen dürfte: Lewandowski könnte den Rekordmeister mithilfe juristischer Mittel verlassen und sich aus seinem Vertrag rausklagen. Dies besagt Paragraph 17 in den FIFA-Statuten. Denn dieser beinhaltet ein Sonderkündigungsrecht.

Spieler können grundlos kündigen

In Paragraph 17 ist festgelegt, dass Spielerverträge maximal über fünf Jahre geschlossen werden können. Außerdem können Spieler diesen vor dem 28. Lebensjahr aufkündigen, wenn sie zu dem Zeitpunkt bereits drei Jahre dieses Vertrages absolviert haben. Ältere Fußballer können das bereits nach zwei Jahren tun. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Rein rechtlich betrachtet besteht natürlich die Möglichkeit, den Paragraphen zu ziehen“, erklärt der Jurist, der zu diesem Thema promovierte, im Gespräch mit SPORT1 : „Allerdings heißt es in der Branche, dass sich die großen Vereine untereinander auf ein ‚Gentlemen‘s Agreement‘ verständigt haben, wonach die Anwendung der Regelung nicht durchgeführt werden soll.“

Barcelona drohen harte Sanktionen

„Diese Sanktionen sind nicht zu unterschätzen. Für den FC Sion folgte nach Anwendung des Paragraphen 17 der Zwangsabstieg, auch Real Saragossa ist nach der Verpflichtung des Spielers Matuzalem, der seinen Vertrag bei Schachtjor Donezk einseitig gekündigt hatte, aufgrund der Strafen in die Insolvenz geraten. Gerade der FC Barcelona sollte vorsichtig sein“, warnt Dalinger.

Hoeneß: „Dann ist die Hölle los“

Auch in der Vergangenheit mussten sich die Bayern bereits mit Paragraph 17 auseinandersetzen, als Franck Ribéry mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde. Uli Hoeneß machte damals deutlich, was er von einer Anwendung des Paragraphen hält: