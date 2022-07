Marcel Wenig: Hat jetzt auch Eintracht Frankfurt einen Goretzka?

Das sind die Stärken von Wenig

Wenig wolle sich beim Europa-League-Sieger im Training beweisen und erste Einsatzminuten sammeln. Die neu aufgestellte zweite Mannschaft, die in der Hessenliga startet, könnte dann und wann zwar auch eine Option sein.

Doch Wenig will einen anderen Weg gehen: „Der Fokus liegt vollständig auf der Vorbereitung mit den Profis. Ich will dort viel lernen und mich anbieten.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Er sieht sich auf der Achter-Position zwar am stärksten, doch er kann auch im defensiven oder offensiven Mittelfeld die Fäden ziehen. Seine zwei Hauptqualitäten? „Ich habe eine gute Spielerübersicht und kann den letzten Ball in die Tiefe auf die Stürmer oder Außenbahnen spielen.“

Im Eintracht-Zentrum wird es einen Umbruch geben

Angesichts der Frankfurter Qualität in der Mitte ist ein kurzfristiger Durchbruch eher unrealistisch. Doch auf Sicht gesehen wird es bei der Eintracht in der Schaltzentrale einen Umbruch geben.

Wenig könnte daher bei einer guten Entwicklung in Zukunft durchaus wichtig für die Frankfurter werden. Beim FC Bayern war für ihn die Konkurrenz mit den Nationalspielern Goretzka, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer oder Thomas Müller noch zu groß.

Die Eintracht hingegen hat in der Vergangenheit häufig genug bewiesen, dass junge Spieler in einem intakten Umfeld prima ihren nächsten Karriereschritt gehen können.

Wird Wenig ein „neuer“ Goretzka?

Er steht am Anfang eines Weges, der höchstwahrscheinlich nicht stromlinienförmig verlaufen wird. Es liegt dann an Wenig, Hürden zu umschiffen, Nackenschläge zu verdauen und geduldig an sich zu arbeiten.