BVB: Nico Schulz nach Italien? Das ist dran an den Gerüchten um einen Wechsel zu Lazio Rom

Schulz seit 2019 beim BVB

Eine schnelle Lösung in der Personalie Schulz ist also nicht in Sicht, dem BVB droht eine Hängepartie.

In der vergangenen Saison stand er bei der Borussia nur in 16 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, davon lediglich neunmal von Beginn an. Insgesamt kam er auf 24 Pflichtspiel-Einsätze, in denen er drei Tore vorbereitete. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)