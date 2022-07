Wimbledon: Bundestrainerin Rittner schwärmt nach deutschen Duell zwischen Niemeier und Maria

„Wenn es eine verdient hat, dann sie“

Auch für Niemeier, die erstmals in Wimbledon gespielt hatte, fand Rittner bewundernde Worte. „Jule hat gezeigt, dass dies nur der Anfang ist. Da steckt so viel mehr drin. An ihr werden wir viel Freude haben“, sagte die langjährige Fed-Cup-Chefin.