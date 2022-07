Wimbledon: Große Emotionen! Tatjana Maria und Jule Niemeier mit starker Geste

Was für ein Match!

Am Netz umarmten sich die beiden innig und Maria kamen sogar Freudentränen. „Ich hätte sie am liebsten gar nicht mehr losgelassen“, beschrieb Maria die Szene später bei Sky und fügte hinzu: „Sie hat sich auch sehr für mich gefreut.“

Doch bei aller Freude, richtig realisieren könne sie den Erfolg noch nicht, wie sie gestand. Zwar habe sie sich vor dem Spiel noch eingeredet, dass es ein Match wie jedes andere wäre: „Aber wenn man auf dem Platz ist, ist man so nervös.“

Wimbledon-Überraschung Maria: „Können stolz sein“

Diese Nervosität hatte man ihr angemerkt. Ihren Slice, mit dem sie im Achtelfinale Jelena Ostapenko entnervt hatte, brachte sie zu Beginn nicht zur Geltung. Allerdings habe Niemeier in dieser Phase auch stark gespielt.

Aber die 34-Jährige kämpfte sich in das Match und hatte nach einem spannenden dritten Satz das bessere Ende für sich. „Eine musste gewinnen, ich bin froh, dass ich es war.“

Zudem könnten beide Spielerinnen stolz auf ihre Leistung sein, wie sie hervorhob. „Wir können stolz sein, dass wir so ein Match für Deutschland gespielt haben. Es ist auch unglaublich für unser Land.“

Trifft Maria im Halbfinale auf Freundin Jabeur?

Sie verriet, dass sie und Jabeur bereits vor dem Turnier über ein mögliches Aufeinandertreffen gewitzelt hatten. „Ich habe ihr gesagt, dass sie es (Einzug ins Halbfinale, Anm. d. Red.) schaffen kann - nach mir natürlich“, sagte sie mit einem Lachen, hatte aber auch schon eine Kampfansage an ihre Freundin bereit. „Ich werde alles geben. Es ist ein Halbfinale in Wimbledon - da gebe ich mich nicht so einfach geschlagen.“