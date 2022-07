Anzeige

The Year Of Greatness: Michael Jordan als Cover-Athlet für zwei Special Editions von NBA 2K23 enthüllt! Jordan Cover-Athlet bei NBA 2K23!

Der GOAT Michael Jordan himself ziert das Cover der nächsten NBA 2K Ausgabe © 2K

2K

Der Spieler, den wirklich jeder kennt – Michael Jordan – kehrt auf der NBA 2K23 Michael Jordan Edition und der NBA 2K23 Championship Edition als Cover-Star zurück.

2K gab heute bekannt, dass der 14-fache NBA All-Star, fünffache Kia NBA Most Valuable Player, sechsfache NBA World Champion und Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Michael Jordan das Cover der NBA® 2K23 Michael Jordan Edition und der besonders hochwertigen NBA® 2K23 Championship Edition ziert.

Durch Jordans Karriere wurde die NBA zu einem globalen Phänomen und er wurde zu einer festen Größe in der Welt des Basketballs, in der er einen unbestreitbaren Einfluss hat. Im 24. Jahr von NBA 2K ist Jordan die perfekte Verkörperung des diesjährigen Kampagnen-Mottos: Folge dem Ruf. Der Athlet, der sich stets jeder Situation gewachsen zeigte, kehrt als Star auf zwei Covern für NBA 2K23 zurück und gibt so alten wie neuen Fans die Gelegenheit, ein Talent zu feiern, das die Welt während seiner Karriere in Erstaunen versetzte.

NBA 2K23: MJ ziert das Cover

„Nachdem er die 23 zur Nummer mit dem höchsten Wiedererkennungswert im Sport machte, ist es nur passend, dass wir bei NBA 2K23 eine Michael Jordan Edition bringen“, so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy für NBA 2K. „Außerdem sind wir stolz darauf, mit der NBA 2K23 Championship Edition eine brandneue Premium-Edition des Spiels einzuführen, denn kein anderer Spieler verkörpert den Begriff ‚Champion‘ so sehr wie Jordan. Mit dieser limitierten Edition haben Spieler*innen auch die Gelegenheit, sich über das 12-Monats-Abo des darin enthaltenen NBA League Passes* die Action über die gesamte Saison hinweg zu sichern. Wir freuen uns schon darauf, dieses Spiel mit der Community zu feiern, wenn es am 9. September erscheint.“

Michael Jordan kehrt nicht nur auf die Cover von NBA 2K23 zurück, in diesem Jahr kommt auch die ‚Jordan Challenge‘ zurück, in der die Spieler*innen dazu aufgefordert werden, 15 legendäre Momente aus Jordans glorreicher Karriere neu zu erleben. Alle zehn Original-Challenges aus NBA 2K11 wurden für ihre Rückkehr in diesem Jahr von Grund auf neu aufgebaut. Dazu gibt es fünf neue legendäre Jordan-Momente für eine komplett neue Generation an Spieler*innen. Die Herausforderungen nutzen die Vorteile der technischen Fortschritte eines Jahrzehnts, um eine komplett neue Art zu bieten, wie man sich durch Jordans Errungenschaften spielen kann – alles innerhalb eines eigenen Spielmodus.

Die ‚Jordan Challenge‘ hebt auch eine Reihe fesselnder Leistungen in Jordans Basketballkarriere im College, in der NBA und beim Team USA Basketball hervor, die die Spieler*innen in den 15 Herausforderungen und einzigartigen Video-Vignetten erleben können. Letztere sind mit besonderen Kommentaren einer Reihe von NBA-Berühmtheiten, Jordans Teamkollegen, Gegnern und anderen Persönlichkeiten aus dem Sport versehen, die ihn live miterlebt haben und so sein Vermächtnis einer jüngeren Generation von NBA-Fans näherbringen können. Weitere Details zur ‚Jordan Challenge‘ in NBA 2K23 werden im Laufe des Sommers bekannt gegeben.