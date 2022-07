2. Liga: Bielefeld holt Rzatkowski vom FC Schalke 04

Wie der Absteiger am Dienstag mitteilt, überzeugte der 32-Jährige als Gastspieler im Trainingslager im österreichischen Scheffau am Wilden Kaiser.

Rzatkowski war bereits in der Drittliga-Saison 2011/12 als Leihgabe des VfL Bochum für die Arminia aufgelaufen. Bei den Schalkern kam er in der vergangen Aufstiegssaison neben zwei Zweitliga-Partien lediglich auf sechs Regionalliga-Einsätze in der 2. Mannschaft.