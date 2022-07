Serie A: Marten de Roon von Atalanta Bergamo mit kuriosem Urlaubsfoto und Berater-Satire

So postete der niederländische Nationalspieler ein Stockfoto von einem Strand mit Liegestuhl und fügte ein Bild von sich selbst auf dem Spielfeld in Aktion für den italienischen Klub im unteren Bildrand ein.

De Roon: „Kann es kaum erwarten“

Zum Beitrag ergänzend erklärte der Mittelfeldspieler seinen Fans den Ratschlag seines Managements, um anschließend ironisch in bekannter Fußballermanier seine Freude über die kommende Saison zum Ausdruck zu bringen: „Mein Management hat mir gesagt, ich solle ein Urlaubsfoto posten, damit mein Instagram nicht so förmlich aussieht mit all den professionellen Fotos. Also: schöne Urlaubszeit. Kann es kaum erwarten, zurück zu kommen und die neue Saison zu beginnen!“