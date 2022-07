Wimbledon: Brisanter T-Shirt-Wirbel - Legende Navratilova entsetzt

Djokovic unterstützt Boykott-Reaktion der WTA in China

Die unklare Situation um die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai ist zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Der Umgang mit einer Shirt-Aktion in Wimbledon sorgt nun für Irritationen.

Diese Frage beschäftigt die Tennis-Welt bereits seit ihrem Verschwinden Anfang November . Seit ihrem kuriosen Auftritt bei den olympischen Spielen in Peking ist jedoch ruhig geworden um die Chinesin, die im vergangenen Jahr mit schweren Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs gegen einen hochrangigen Parteifunktionär ihres Landes an die Öffentlichkeit gegangen war.

Nun haben vier Männer in Wimbledon für Aufsehen gesorgt. Sie trugen ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wo ist Peng Shuai?“ und wollten dabei Aufmerksamkeit für die immer noch unklare Situation schaffen.

Das war jedoch nicht im Sinne der Verantwortlichen. „Wir sind hierhergekommen, um die Aufmerksamkeit etwas zu schärfen, aber Wimbledon hat es geschafft die Sache noch schlimmer zu machen“, erklärt Will Hoyles, einer der Aktivisten, der englischen Zeitung The Guardian .

Harte Kritik an Wimbledon

Hoyles schildert dabei im Detail, wie mit ihnen umgegangen wurde: „Sie haben uns viele Fragen gestellt, wie was wir machen würden, warum wir hier seien und was wir bereits gemacht haben. Wir haben geantwortet, dass wir nur umhergehen und mit einigen Leuten sprechen würden - und das war der Punkt, an dem sie misstrauisch wurden.“