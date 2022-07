Mainz hält an Testspiel gegen Newcastle fest

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 rückt trotz enormer Fankritik nicht vom Testspiel gegen Newcastle United ab. Wie die Rheinhessen am Dienstag mitteilten, habe sich die Vereinsführung nach zahlreichen Gesprächen zur planmäßigen Durchführung der für den 18. Juli in Kufstein geplanten Partie entschieden. Einige Fangruppierungen hatten eine Absage gefordert, da United von einem umstrittenen Konsortium aus Saudi-Arabien geführt wird.

Der Verein wolle nun mit kritischen Anhängern das Gespräch suchen. „Die Reaktion von einigen Fans haben wir in dieser Form so nicht erwartet“, sagte der Vorsitzende Stefan Hofmann: „Wir respektieren diese und bedauern, dass es zu diesen Irritationen gekommen ist, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, mit allen Fans als geschlossene Einheit in eine Saison zu gehen.“