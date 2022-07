Ruden: Zeidler fehlt in Luzern - Dräger kündigt Karriere-Ende an

Weltmeister Oliver Zeidler wird am Wochenende beim Ruder-Weltcup in Luzern fehlen. Derweil verkündet Marie-Louise Dräge ihr Karriereende.

„Er ist erkältet, aber kein Corona“, sagte Bundestrainerin Brigitte Bielig in einer Medienrunde: „Das ist schade, vor allem, weil es bei der Konkurrenz mal mehr zur Sache gehen würde.“ Es gelte jedoch mit Blick auf die Heim-EM auf der Regattastrecke Oberschleißheim (11. bis 14. August), „kein Risiko“ einzugehen. Beim ersten Weltcup der Saison in Belgrad hatte der 25-Jährige im Einer triumphiert.

In Luzern noch mit dabei ist dagegen Marie-Louise Dräger im Leichtgewichts-Einer, allerdings kündigte die fünfmalige Weltmeisterin das Ende ihrer Laufbahn an. "Es wird definitiv meine letzte Saison werden. Ich sehe mich nicht in Paris", sagte die 41-Jährige: "Ich glaube nicht, dass ich nochmal so fit werde wie in dieser Saison."