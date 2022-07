FC Bayern will Matthijs de Ligt: Zusage vom Juve-Star ist da! Worauf es jetzt ankommt

Nach der Verpflichtung von Sadio Mané bastelt der Sportvorstand des FC Bayern am nächsten Königstransfer: Matthijs de Ligt soll von Juventus Turin kommen.

SPORT1 kann einen Bericht von Sky bestätigen, wonach der niederländische Innenverteidiger ebenfalls klar in seinen Gedanken ist und in diesem Sommer nach München wechseln möchte. (BERICHT: Wieso de Ligt perfekt zu Bayern passen würde)

Mehr noch: Die Bayern haben bereits die feste mündliche Zusage des Spielers! Wie auch Mané hat Salihamidzic dem 22-Jährigen mithilfe von Trainer Julian Nagelsmann einen Wechsel an die Säbener Straße schmackhaft gemacht.

De Ligt schon immer mit Sympathien für FC Bayern

Doch allzu viel Überzeugungsarbeit war überhaupt nicht nötig. Wie SPORT1 erfuhr, hegt de Ligt von klein auf Sympathien für die Bayern und wäre am liebsten schon vor seinem Transfer nach Italien im Sommer 2019 an die Isar gewechselt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

So berichtete auch sein im Mai verstorbener Berater Mino Raiola Ende 2021 im SPORT1 -Interview von „sehr guten Gesprächen“ mit den Münchnern.

Jener Deal scheiterte allerdings an der hohen Ablöse, die de Ligts Jugendverein Ajax Amsterdam für den damals 19-Jährigen aufgerufen hatte.

Die Bayern zogen sich zurück, Juve bekam den Zuschlag. Und trotzdem hielt Salihamidzic seither immer wieder Kontakt zu dem Spieler, was de Ligt sehr imponierte.

80 Millionen Euro Ablöse: Bleibt Juve hart?

Juve legte für de Ligt über 80 Millionen Euro auf den Tisch. Kaum denkbar, dass der noch bis 2024 an die Alte Dame gebundene Innenverteidiger nun für weniger wechseln darf.

Salihamidzic will nach SPORT1-Informationen erst in den nächsten Tagen konkret in die Verhandlungen gehen – wohl wissend, dass er de Ligt trotz seiner persönlichen Juve-Vergangenheit sicherlich nicht zu einem Freundschaftspreis bekommen wird.