Kritik an FSV Mainz 05! Aufgebrachte Fans fordern Spiel-Absage - Klub reagiert

Der Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wird im Rahmen des Trainingslagers in Grassau zwei Testspiele bestreiten. So zumindest der Plan - doch nun bekommen die Domstädter ordentlich Gegenwind der eigenen Fans zu spüren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson will sich am 15. Juli gegen den türkischen Traditionsverein Besiktas Istanbul beweisen, bevor es drei Tage später im österreichischen Kufstein zum Aufeinandertreffen mit dem Premier-League-Klub Newcastle United kommen wird. Diese zweite Begegnung ist den Anhängern der 05er ein Dorn im Auge.

„Newcastle United ist also nicht nur ein Fußball-Club, sondern ein Vehikel zur Durchsetzung der Interessen eines Regimes, das die Menschenrechte mit Füßen tritt und dessen Politik den Werten und dem Leitbild von Mainz 05 diametral entgegensteht“, heißt es in dem Schreiben.

FSV will Newcastle-Spiel austragen

„Der FSV wird sich am Dienstag in dieser Angelegenheit äußern“, teilten die Mainzer auf ihrer Vereinshomepage mit. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Die Reaktion von einigen Fans haben wir in dieser Form so nicht erwartet. Wir respektieren diese und bedauern, dass es zu diesen Irritationen gekommen ist, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, mit allen Fans als geschlossene Einheit in eine Saison zu gehen“, so Hofmann weiter.