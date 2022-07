Deutsches Viertelfinale: Rittner wagt keine Prognose

Barbara Rittner wagt vor dem deutschen Viertelfinale in Wimbledon zwischen Jule Niemeier und Tatjana Maria am Dienstag keine Prognose.

Barbara Rittner wagt vor dem mit Spannung erwarteten deutschen Viertelfinale in Wimbledon zwischen der 22-jährigen Jule Niemeier (Dortmund) und der zwölf Jahre älteren Tatjana Maria (Bad Saulgau) am Dienstag (14.00 Uhr/Sky) keine Prognose. "Ich habe bei diesem Spiel wirklich keine Ahnung", sagte die Tennis-Bundestrainerin im Gespräch mit deutschen Medien: "Das ist komplett offen. Es entscheidet die berühmte Tagesform. Wer an diesem Tag bereit ist für etwas Großes."