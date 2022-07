Tischtennis: Zwölfköpfiges Aufgebot für Heim-EM nominiert

Dimitrij Ovtcharov ist für die EM in München nominiert © AFP/SID/JUNG YEON-JE

Im August findet im Tischtennis die Europameisterschaft in München statt. Nun hat der Verband sein Aufgebot nominiert.

Angeführt vom Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov und der Weltranglistensiebten Han Ying hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) insgesamt zwölf Spielerinnen und Spieler für die EM in München nominiert.

Wie der Verband am Dienstag mitteilte, gehen sieben Frauen und fünf Männer an den Start. In der Landeshauptstadt werden vom 13. bis 21. August Titel im Einzel, Doppel und Mixed vergeben.