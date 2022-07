Speerwurf-Legende Wolfermann für Olympia in Deutschland

Wolfermann befürwortet Olympische Spiele in Deutschland © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

1972 fanden zuletzt die olympischen Sommerspiele in Deutschland statt. Nun macht sich ein damaliger Olympiasieger für eine erneute Bewerbung stark.

Speerwurf-Legende Klaus Wolfermann hat sich für Olympische Spiele in Deutschland ausgesprochen.

Allerdings bedeute solch eine Bewerbung auch "wahnsinnig viel Arbeit: innerbetrieblich, in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft", sagte Wolfermann. Er hatte vor 50 Jahren in München für eine kleine Sensation gesorgt, als er mit zwei Zentimetern Vorsprung auf den favorisierten Janis Lusis Gold gewann.