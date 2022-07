Handball: Kleine Regel-Revolution! Änderungen bei Zeitspiel, Anwurf und Kopftreffern

Zum 1. Juli sind im Handball neue Regeländerungen des Weltverbandes in Kraft getreten. Diese betreffen unter anderem Kopftreffer und das passive Spiel.

Sechs Jahre nach dem letzten großen Eingriff in das Handballregelwerk sind zum 1. Juli 2022 neue Änderungen der IHF in Kraft getreten. Die Anpassungen betreffen das Zeitspiel, die Anwurfzone sowie Kopftreffer gegen Torhüter. (NEWS: Alles zum Handball)

Weniger Pässe bei passivem Spiel

Per Handzeichen zeigen die Unparteiischen Zeitspiel an

Einführung der Anwurfzone

Die zweite Änderung betrifft den Anwurf. Bisher musste der ausführende Spieler dabei mit einem Fuß auf der Mittellinie stehen. Nun erfolgt die Ausführung des Anwurfs aus dem neuen Anwurfkreis, der einen Durchmesser von vier Metern haben soll und sich in der Mitte der Mittellinie befindet. Der Anwurf darf somit aus der Bewegung heraus erfolgen.

Die IHF schreibt den Anwurfkreis für alle IHF-Events und Profi-Spielklassen vor. In Deutschland muss dieser in den Profiligen und den Spielklassen des Deutschen Handballbundes (3. Liga und Jugendbundesliga) eingeführt werden. In den Oberligen und auf Ebene der Landesverbände sollen pragmatische Lösungen gefunden werden. Zum Beispiel kann der Mittelkreis mit Klebeband angedeutet werden.