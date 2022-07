BVB: Raphael Guerreiro kann gehen, will aber bleiben - das Ende für Raum

Wer geht noch? So stellt sich der BVB auf

Raphael Guerreiro ist beim BVB nicht unumstritten, was dem Portugiesen auch mitgeteilt wurde. Doch der Linksverteidiger spielt beim Gedankenspiel der Bosse nicht mit.

Nach SPORT1 -Informationen hat der Klub deshalb ein offenes Gespräch mit Guerreiro geführt und ihm mitgeteilt, dass die Dortmunder offen für einen Verkauf wären. Die angepeilten 20 Millionen Euro hätten dann in Raum reinvestiert werden können. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Raphael Guerreiro will den BVB nicht verlassen

Doch Guerreiro selbst will den BVB nicht verlassen. Er und seine Frau Marrion fühlen sich in der Stadt sehr wohl, seine drei Kinder sind im Ruhrgebiet aufgewachsen und sprechen perfekt Deutsch. Guerreiro will sie nicht aus ihrem Umfeld reißen.