La Liga, Transfer-News: Luka Jović beendet offenbar Kapitel Real Madrid

Nach Informationen von Sky Sport Italia zieht es den 24 Jahre alten Stürmer zur AC Florenz. Ursprünglich sollen beide Vereine nur über ein Leihgeschäft verhandelt haben, jetzt heuert Jović aber wohl sogar dauerhaft in der Toskana an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Schwache Torausbeute in Madrid

2019 zog es Jović von Eintracht Frankfurt nach Madrid. Allerdings wurde er in der spanischen Hauptstadt nie glücklich und brachte es in 51 Einsätzen lediglich auf drei Treffer. In Rückrunde der Saison 2020/21 kehrte der Angreifer kurzzeitig auf Leihbasis zurück in die Mainmetropole.