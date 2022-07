Fußball: Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg sieht WM als Chance

Luise Amtsberg sieht die WM in Katar als Chance © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, sieht die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als Chance.

Die Aufmerksamkeit auf die massiven Menschenrechtsverletzungen in Katar sei wichtig und habe „bereits zu Verbesserungen auf gesetzlicher Ebene“ geführt.

Amtsberg wies aber auch darauf hin, dass die gesetzlichen Verbesserungen in der Realität noch nicht ausreichend umgesetzt worden seien. "Es kann passieren, dass man Verbesserungen erreicht, aber man muss am Ball bleiben", so die Menschenrechtsbeauftragte.