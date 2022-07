1. FC Köln verpflichtet offenbar Adamjan von TSG Hoffenheim

Angeblich stößt der Armenier bereits am Dienstag zu seiner neuen Mannschaft im Trainingslager in Donaueschingen. Die Vereine haben den Transfer noch nicht offiziell bestätigt.

Der armenische Nationalspieler wäre der sechste Neuzugang unter dem neuen FC-Sportchef Christian Keller. Adamjan ist vertraglich noch bis 2023 an die TSG gebunden, laut Medien soll Köln knapp eine Million Euro Ablöse in Raten zahlen.

Der 29-Jährige ist als Mittelstürmer und Außenbahnspieler flexibel einsetzbar. In der vergangenen Rückrunde war der 29-Jährige an den belgischen Erstligisten FC Brügge ausgeliehen, für den er sechs Tore in 16 Pflichtspielen erzielte.