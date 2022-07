Anzeige

WWE RAW: Verrät dieser Moment John Cenas WrestleMania-Plan? Verrät WWE hier Cenas Mania-Plan?

Dieser umstrittene WWE-Moment spaltet die Fans

Martin Hoffmann

WWE enthüllt bei Monday Night RAW das nächste große Match für den SummerSlam - und bestätigt damit wohl auch eine Vorahnung um John Cena.

Das nächste Match für den WWE-Sommerhöhepunkt SummerSlam steht - und damit auch der WrestleMania-Plan für John Cena?

Bei der Montagsshow Monday Night RAW enthüllte der Wrestling-Marktführer, dass der frisch gekürte „Mr. Money in the Bank“ Theory am 30. Juli in Nashville noch einmal auf US Champion Bobby Lashley treffen wird. Eine Neuigkeit, die bestätigt, dass das sich seit Monaten andeutende Duell von Nachwuchshoffnung Theory mit Topstar John Cena nicht beim SummerSlam stattfinden wird. Steigt es stattdessen im kommenden Jahr auf noch größerer Bühne? (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Sex-Skandal um WWE-Boss: Droht Vince McMahon wirklich das Ende? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

John Cena deutet Duell mit Theory seit längerer Zeit an

Seit längerer Zeit fällt auf, wie Cena und WWE offensiv die Spekulationen streuen, dass der gerade mit großem Hype versehene Jungstar Theory auf einen Kampf mit Cena zusteuert. (SPORT1-Interview: Theory verrät, wie er tickt - und Hintergründe zur Ohrfeige von Vince McMahon)

Cena lässt in Interviews und via Social Media immer wieder Theorys Namen fallen und lobt ihn in höchsten Tönen: Er sei aktuell sein „Lieblingsstar“ bei WWE, habe „mehr Talent, Kraft und Potenzial, als ich je hatte“, hielt der 45-Jährige fest.

Der inzwischen als Hollywood-Schauspieler erfolgreiche Cena verknüpfte seine Ritterschläge aber auch schon mit dem doppeldeutigen Hinweis, dass Theory bei allem, was er könne, ein „Attitude Adjustment“ gebrauchen könnte - was sowohl „Einstellungsänderung“ bedeutet als auch der Name von Cenas Spezialaktion ist.

Theory beim SummerSlam nochmal gegen Bobby Lashley

Dass es bei Cenas RAW-Auftritt vergangene Woche keine Anbahnung eines Matches in Richtung SummerSlam gab, ließ schon ahnen, dass das Match nicht unmittelbar bevorsteht.

Dass Theory nun einen anderen SummerSlam-Gegner bekommen hat, bestätigt die Ahnung - und der nächste Anlass, zu dem ein Match dieser Größenordnung passt (eher als zu der Europashow Clash at the Castle im September), wäre dann WrestleMania 39 im kommenden Jahr. Die Megashow steigt am 1. und 2. April im Super-Bowl-Stadion in Los Angeles - auch ein Traumduell zwischen Universal Champion Roman Reigns und Dwayne „The Rock“ Johnson ist für den Event im Gespräch.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Ebenjenen Reigns warnte Theory zu Beginn von RAW: Mit seinem Money-in-the-Bank-Sieg am Samstag darf Theory den Universal Champion nun ein Jahr lang jederzeit spontan und unangekündigt um den Titel herausfordern.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Reigns trifft beim SummerSlam in einem „Last Man Standing Match“ nochmal auf Erzrivale Brock Lesnar - während Theory in Nashville erstmal Lashley ins Visier nimmt, der ihm am Sonntag den US Title abgenommen hatte, bevor er dem Money-in-the-Bank-Leitermatch hinzugefügt wurde.

Eine erste Attacke Theorys auf den „All Mighty“ ging aber nach hinten los: Das Muskelpaket schnappte sich den Youngster und ließ ihn auf die Matte krachen. Später holte sich Lashley in einem Six Man Tag Team Match weiteren Rückenwind, in dem er zusammen mit den Street Profits Theory und das Duo Alpha Academy bezwang.

Die weiteren Highlights:

- Die bei Money in the Bank zum neuen SmackDown-Damenchampion gekürte Liv Morgan wandte sich bei RAW nochmal emotional ans Publikum - und geriet dann ins Visier von Natalya und Carmella.

RAW-Damenchamp Bianca Belair kam zu Hilfe, gemeinsam besiegten sie Natalya und Carmella in einem Tag Team Match.

- Österreich-Phänomen Gunther und sein deutscher Sidekick Ludwig Kaiser - eigentlich bei SmackDown verortet - tauchten diese Woche bei RAW auf: Sie sprengten einen Auftritt des zum Nationalfeiertag als Uncle Sam gekleideten R-Truth, Gunther fertigte diesen dann schnell ab.

- Im Main Event der Show mündete die Fehde zwischen Becky Lynch und Asuka in einem No Holds Barred Match ohne Regeln - mit einem Sieg für Lynch.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 4. Juli 2022:

Rey & Dominik Mysterio besiegen Judgment Day

AJ Styles besiegt The Miz

Bianca Belair & Liv Morgan besiegen Carmella & Natalya

Seth Rollins besiegt Ezekiel

Bobby Lashley & The Street Profits besiegen Theory & Alpha Academy

Non Title Match: Gunther besiegt R-Truth