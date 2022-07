Frauenfußball-EM: Die internationalen Stars um Hegerberg und Co.

Am Mittwoch startet die Frauenfußball-EM. Welche Spielerinnen werden das Publikum besonders verzaubern? Eine Übersicht.

ALEXIA PUTELLAS: Die begnadete Taktgeberin des FC Barcelona sammelt seit 2020 eine Auszeichnung nach der anderen: Ballon d‘Or, Weltfußballerin, Europas Fußballerin des Jahres. Ihr Auge für Räume und ihre Passsicherheit lassen selbst Barca-Legende Andres Iniesta schwärmen, der Spaniens Mittelfeld-Star gar als „Vorbild“ adelte. Kein Wunder, dass längst auch hochkarätige Sponsoren Schlange stehen. So wirbt die 28-Jährige für Marken wie Hublot - und steht damit in einer Reihe mit Kylian Mbappé oder Pelé.

ADA HEGERBERG: Die erste Ballon d‘Or-Gewinnerin ist zurück auf der großen Bühne. Nach der EM 2017 hatte sich die Star-Torjägerin von Olympique Lyon fast fünf Jahre aus Norwegens Nationalteam zurückgezogen - im Streit mit dem Verband NFF über die ungerechte Behandlung des Frauenfußballs. Auch eine schwere Knieverletzung musste die 26-Jährige überstehen. Jetzt will sie wieder auf dem Platz Taten sprechen lassen, heißt: Tore schießen wie am Fließband. Keine hat in der Champions League mehr Treffer erzielt: 59 Tore sind Rekord.