Werder Bremen: Oliver Burke vom Leipzig-Flop zur großen Hoffnung?

Bei Werder Bremen unternimmt Oliver Burke einen neuen Anlauf in Sachen Bundesliga. Der Schotte galt einst als großer Hoffnungsträger bei RB Leipzig.

Kurz nach seiner Einwechslung zur Pause erlief der Schotte einen Steilpass und versenkte den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1 im Tor des Karlsruher SC. In der Schlussphase traf der 25-Jährige dann auch noch zum 2:1-Siegtreffer und machte sein Traumdebüt perfekt.

Der Doppelpack zum Einstand dürfte Burke direkt einen ordentlichen Schub Selbstvertrauen verpassen. Der Neuzugang von Sheffield United will das Trainingslager im Zillertal nutzen, um sich für die Startelf beim Bundesliga-Aufsteiger zu empfehlen.

„Ein perfekter Start für mich. Ich bin gerade sehr happy. Ich gehe diese Spiele an, als wären sie meine letzten. So kann ich dem Trainer und meinen Teamkollegen zeigen, was ich kann“, erklärte der 1,88 Meter große Stürmer.