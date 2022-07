Tour de France 2022: Nach Kampf um Leben und Tod - Fabio Jakobsen gewinnt erstmals Etappe

Aus der Hölle in den Himmel: Knapp zwei Jahre nach seinem fast tödlichen Horror-Sturz gewinnt Fabio Jakobsen seine erste Tour-Etappe - und blickt demütig zurück.

An seinen wertvollsten Sieg, das wusste Fabio Jakobsen auf dem Podium, reichte nicht einmal die Erfüllung eines Kindheitstraums heran.

Was ist schon ein Etappensieg bei der Tour de France gegen den Triumph über den Tod? „Es war ein langer Weg für mich, es bis hierhin zu schaffen“, sagte Jakobsen sichtlich bewegt nach dem Gewinn der zweiten Tour-Etappe am Samstag in Nyborg.