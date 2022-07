Ligue 1: Galtier wird am Dienstag als PSG-Trainer vorgestellt

Mbappé goes NFL! PSG-Superstar zeigt seine Football-Skills

Christophe Galtier hat bei PSG unterschrieben und wird am Dienstag offiziell vorgestellt. Zuvor wurde der Ex-Nizza-Trainer bereits auf der Geschäftsstelle gesichtet.

Trainer Christophe Galtier hat einen Zweijahresvertrag beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain unterschrieben und wird am Dienstag (14.00 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Der 55-jährige Galtier wurde weiterhin am Montagabend in der PSG-Geschäftsstelle gesichtet, wie Videos in den Sozialen Medien nahelegten.