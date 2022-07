NBA: Kobe Bryant erscheint Lamar Odom im Traum - "Er redet die ganze Zeit mit mir"

Lakers-Legende wird Hall of Famer

Der ehemalige Profi von den Los Angeles Lakers lebt jedoch immer noch in den Köpfen der Menschen weiter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Auch Ex-NBA-Star Lamar Odom verriet, dass er immer noch die Anwesenheit seines verstorbenen Freundes und ehemaligen Teamkollegen spürt. „Er erscheint in meinen Träumen“, erzählte der 42-Jährige im Gespräch mit TMZ Sports . (NEWS: Sportwelt trauert um Kobe Bryant)

Odom über Bryant: „Sein Geist ist so stark“

Odom hatte von 2004 bis 2011 mit Kobe bei den Lakes zusammengespielt. Im Anschluss an seine aktive Karriere blieb er gut mit Bryant befreundet.

„Sein Geist ist so stark“, sagte Odom, der auch ein Tattoo von Kobe im Nacken besitzt. „Für mich ist er gar nicht so weit weg. Vor allem, wenn man von jemandem träumt und er in diesem Traum mit einem spricht, wird man sich definitiv daran erinnern.“