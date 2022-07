FC Bayern: Oliver Kahn verteidigt Katar vor WM im November

Bayern-Boss Oliver Kahn verteidigt bei einer Diskussionsrunde in der Allianz Arena den katarischen Staat. Der 53-Jährige könne einige Entwicklungen feststellen.

„Seit der Fußball in Katar angekommen ist, bewegt sich einiges. Es ist nicht alles so, wie wir uns das vorstellen, aber es wird deutlich, dass wir den Dialog suchen müssen. Dann bin ich zutiefst überzeugt, dass sich etwas ändert“, erklärte der 53-Jährige beim „Runden Tisch“ in der Allianz Arena.