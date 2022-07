Bundesliga: Mehr als 230.000 Euro Geldstrafe für den 1. FC Köln

Baumgart verlängert in Köln bis 2024

Aufgrund von fünf Fällen unsportlichen Verhaltens bekommt der 1. FC Köln eine Geldstrafe in Höhe von 231.200 Euro aufgebrummt. Auch Eintracht Frankfurt wird sanktioniert.

Bundesligist 1. FC Köln ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen fünf Fällen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 231.200 Euro belegt worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kölner Zuschauer hatten in den Partien bei Union Berlin am 1. April, gegen Mainz (9. April) sowie den VfL Wolfsburg (7. Mai) und beim VfB Stuttgart (14. Mai) in teilweise erheblichem Maße pyrotechnische Gegenstände gezündet.