1. FC Köln: Baumgart geht von Modeste-Verbleib aus

Baumgart verlängert in Köln bis 2024

Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln glaubt fest an einen Verbleib der Leistungsträger Anthony Modeste und Ellyes Skhiri. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Sie sind ja beide hier und trainieren mit der Mannschaft. Wieso sollte ich mir dann Gedanken darüber machen? Ich gehe davon aus, dass beide mit uns in die Saison gehen werden“, sagte Baumgart im Gespräch mit Sky .

Die Verträge von Torjäger Modeste und Sechser Skhiri laufen am Ende der kommenden Spielzeit aus.

Baumgart freut sich auf die Bundesliga

Der 50-Jährige bereitet sich mit seinem Team seit Sonntag im Trainingslager in Donaueschingen auf die kommende Saison vor, in der die Kölner unter anderem in den Play-offs zur Europa Conference League antreten.