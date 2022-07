Bundesliga: Star-Trio lässt Eintracht Frankfurt zappeln! Was passiert mit Kostic, Kamada und N'Dicka?

Viele Fans skeptisch in Bezug auf Götze

Daichi Kamada, Filip Kostic und Evan N‘Dicka sind Schlüsselspieler von Eintracht Frankfurt. Allerdings laufen ihre Verträge aus. Sportvorstand Markus Krösche strebt eine baldige Entscheidung an.

Einerseits hat Sportvorstand Markus Krösche das Ziel ausgegeben, mit keinem Profi ins letzte Vertragsjahr gehen zu wollen. Verlängern oder verkaufen - so lautet das Motto. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Andererseits waren Daichi Kamada, Filip Kostic und Evan N‘Dicka in den vergangenen Jahren unumstrittene Leistungsträger und Schlüsselfiguren auf dem Weg zum Europa-League-Sieg. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Was passiert mit dem Star-Trio der Frankfurter?

Die Frankfurter wollen auch in der kommenden Saison wieder mit einer schlagkräftigen Truppe an den Start gehen. Über allem steht das Erreichen der sportlichen Ziele. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Für den Tanz auf drei Hochzeiten benötigen die Hessen viel Qualität, vor allem die Champions League will die Eintracht zufriedenstellend mit dem Überstehen der Gruppenphase meistern. Sollten Kamada, Kostic und N‘Dicka gehen, wird die Eintracht wieder aktiv auf dem Transfermarkt.

Noch lässt das Trio den Klub aber zappeln. Kostic wird zwar etwas intensiver mit Juventus Turin in Verbindung gebracht , ein Angebot gibt es bislang allerdings weder für ihn noch für Kamada oder N‘Dicka.

Andererseits gab es keinen Durchbruch in den Vertragsgesprächen über eine mögliche Verlängerung. Die Eintracht befindet sich SPORT1 -Informationen zufolge zwar im Austausch mit den Stars, Bewegung gibt es aktuell jedoch keine.

Diese Fragen muss Eintracht-Macher Krösche beantworten

Krösche hat somit schwierige Fragen zu beantworten: Müssen Top-Spieler etwas unter Wert verkauft werden? Findet die Eintracht zeitnah passenden Ersatz? Oder riskiert der Klub einen ablösefreien Verlust 2023 und erhöht dadurch die Chancen auf einen längeren Verbleib in der Königsklasse und eine erfolgreiche Bundesliga-Saison?

Möglicherweise nimmt Krösche eine Neubewertung vor und passt das anfangs gesteckte Ziel, mit keinem Spieler ins letzte Vertragsjahr gehen zu wollen, doch noch an. Denn: Die Chance auf Zusatzeinnahmen auf sportlichem Weg ist groß.

Zur Erinnerung: Neben einer Antrittsprämie von rund 15 Millionen Euro warten alleine in der Gruppenphase der Champions League Punktprämien in Höhe von 900.000 Euro. Sollten die Hessen ihr Ziel erreichen und ins Achtelfinale einziehen, fließen weitere 9,5 Millionen auf das Konto. Es geht um Summen, die mit den Verkäufen einzelner Spieler so möglicherweise nicht erzielt werden können.