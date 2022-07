Rund um Wimbledon: NFL-Star Metcalf legt sich mit US Open nach frechem Spruch an

Mbappé goes NFL! PSG-Superstar zeigt seine Football-Skills

Auf Social Media kommt es zu einem Battle zwischen dem Account der US Open und Fans der Seattle Seahawks. Sogar ein Spieler schaltet sich nach einem frechen Spruch ein.

Twitter-Zoff in den USA?

Im Rahmen der Berichterstattung rund um das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist es auf der Social-Media-Plattform zu einer kleinen Frotzelei gekommen - im Fokus stand dabei der Account der US Open.

So antwortete dieser einem Fan der Seattle Seahawks, der meinte, dass Tennis „kein Sport“ sei: „'Kein Sport‘ sagt die Person, die davorsteht, sich 17 Spiele mit Drew Lock als Quarterback anzuschauen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dieser eiskalte Konter stieß auf große Zustimmung: Während der Original-Tweet gut 700 Likes erhalten hatte, bekam die Antwort der US Open über 75.000!

Seahawks-Spieler schaltet sich in Diskussion ein

Nachdem die Social-Media-Verantwortlichen der US Open auf manche Nachricht eines NFL-Fans ebenfalls recht schlagfertig reagiert hatten, schaltete sich sogar ein Seahawks-Spieler ein.

So schrieb Wide Receiver D.K. Metcalf in Richtung der US Open: „Könnt ihr langsam mal runterkommen?“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)