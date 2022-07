Hulk Hogan - Shawn Michaels: Wie ein WWE-Legendenduell zur Farce wurde

Es war das letzte Mal, dass der wohl größte Wrestling-Star aller Zeiten in einem Hauptkampf auf großer Bühne zu sehen war. Und definitiv Hulk Hogans letztes Match, das wirklich denkwürdig war - wenn auch nicht nur aus den richtigen Gründen.

Die beim SummerSlam 2005 gipfelnde Rivalität lief unter dem Label „Legend vs. Icon“, es war ein „Dream Match“ zweier Generationen, das spät zustande kam, nachdem die beiden sehr unterschiedlichen Topstars lange nie zur selben Zeit am selben Ort aktiv waren.

Was am Ende herauskam, war ein sehr eigenwilliges Spektakel, das von realen Misstönen geprägt war - die darin gipfelten, dass Michaels Hogan der Lächerlichkeit preisgab.

Hulk Hogan - Shawn Michaels: Ein spätes, unverhofftes Traumduell

Die Story wurde eingeleitet am 4. Juli 2005, zu einem Zeitpunkt, als die Karriere beider Stars eigentlich schon beendet schien.

Im Jahr 2002 feierten sowohl Hogan als auch Michaels unverhoffte WWE-Comebacks: Hogan wurde nach dem Untergang von WCW nochmal heimgeholt und verblüffte mit einem atmosphärisch einzigartigen WrestleMania-Duell mit „The Rock“ Dwayne Johnson. Ein genesener und auch menschlich zur Ruhe gekommener Michaels knüpfte ab Sommer 2002 mit einer großen Fehde gegen Triple H wieder an seine besten Zeiten an.

Hogans Comeback-Engagement beim alten Boss Vince McMahon endete im Jahr darauf zwar mit einer erneuten Trennung im Streit - zwei Jahre danach aber fanden die alten Weggefährten wieder zusammen. Und ein Match gegen Michaels wurde als tragendes Element des Sommer-Höhepunkts in Washington verabredet.

Erst Partner, dann Feinde

Michaels und Hogan traten zunächst als Partner an, besiegten beim Event Backlash im Mai gemeinsam die inzwischen von WWE totgeschwiegene Skandalfigur Muhammad Hassan und dessen Partner Daivari. Bei der TV-Show RAW taten sie sich mit John Cena - dem aufstrebenden jungen Star der neuen Ära - zusammen und bezwangen dessen Titelrivalen Chris Jericho, Christian und Tyson Tomko.

Als Motiv für Michaels‘ Attacke wurde in den Wochen darauf offene Verbitterung dargestellt, dass Hogan sich als Held geriere, aber unmoralisch und scheinheilig sei: Hogan ruhe sich auf alten Lorbeeren aus, schimpfte Michaels, der „Hulkster“ ziehe seit Jahrzehnten immer dieselbe, leidenschaftslose Show ab, während Michaels sich Woche für Woche für die Fans zerreiße.

Gekonnte Rückgriffe auf den Eklat im Bret Hart

Auch die realen Vorwürfe, dass Hogan immer wieder egoistische „Backstage-Politik“ auf Kosten von Kollegen betrieben hätte, machte Michaels zum Thema. Hogans Konter in einem als Debatte inszenierten Rededuell: Beim Thema Michaels und Backstage-Politik könne man ja ein gewissen Bret Hart zu seinen Erfahrungen befragen - eine Anspielung auf Michaels‘ Rolle im berühmt-berüchtigten Montreal Screwjob 1997 .

Ein weiterer Rückgriff auf diese Geschehnisse bei einer RAW-Ausgabe in ebenjenem Montreal wurde dann zum absoluten Highlight der Fehde.

Michaels - in der kanadischen Heimat des alten Rivalen Hart damals immer noch absolute Hassfigur - reizte das wütende Publikum mit einer bitterbösen Promo-Ansprache genüsslich (“Who‘s your Daddy, Montreal?“) und kündigte an, dass er Hogans Karriere beim SummerSlam ebenso begraben werde, wie er es mit der von Bret getan hätte.