Formel 1: Kostet dieser Fehler Leclerc die WM? Ex-F1-Stars kritisieren Ferrari trotz Silverstone-Sieg

Ferrari gewinnt den Großen Preis von Großbritannien. Doch die Freude bei den Italienern hält sich aus einem bestimmten Grund in Grenzen.

Beim Grand Prix in Silverstone gewinnt der Spanier in seinem zweiten Ferrari-Jahr sein erstes Rennen. Doch Teamchef Mattia Binotto hat nach der Zieldurchfahrt andere Sorgen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Er sucht im Parc Fermé nach seinem WM-Kämpfer Charles Leclerc und redet mit erhobenem Zeigefinger auf den Monegassen ein. Auch wenn es so aussieht: Vorwürfe macht der Rennleiter seinem Starpiloten keine.

„Es gibt nichts intern auszusortieren“, betont der Italiener. „Ich sagte ihm, dass ich seine Enttäuschung verstehe. Er hat ein super Rennen abgeliefert. Wichtig ist jetzt, ruhig und positiv zu bleiben in so einer Situation.“

Die Situation, die Binotto meint: Auf Platz vier hat Leclerc zwar sechs Punkte gut gemacht auf WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der nach Problemen an seinem Red Bull nur Siebter wurde. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Hamilton wird zur Gefahr für Ferrari

Denn bis Runde 40 führt der Monegasse das Rennen mit 4,9 Sekunden Vorsprung souverän an.

Ferrari hat bis dahin vieles richtig gemacht und seine Nummer eins nach einigem verbalen Hin und Her doch noch am etwas langsameren Sainz vorbeigelotst, als Mercedes-Star Hamilton von hinten mit starken Rundenzeiten zur Gefahr wird.

Dann die fragwürdige Entscheidung, als das Safety Car in Runde 40 nach einem Technikdefekt von Esteban Ocon ausrückt. (Stimmen: Verstappen reagiert auf Schumacher-Erfolg)

Leclerc nach Neustart nur noch Freiwild

Damit wird Leclerc an der Spitze beim Neustart zu Freiwild, zumal Sainz in diesem Fall nicht mehr den Abfangjäger spielen will.