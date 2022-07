Radsport: Däne Pedersen verlängert bei Trek-Segafredo

Mads Pedersen verlängert seinen Vertrag beim Rennstall Trek-Segafredo um drei Jahre bis 2025. Der Däne fuhr am Samstag bei der Tour de France als Dritter aufs Podium.

Das teilte das US-amerikanische Team am Montag mit. Pedersen, der am Samstag bei der zweiten Etappe der Tour de France (bis 24. Juli) als Dritter aufs Podium gefahren war, geht seit 2017 für Trek-Segafredo an den Start.