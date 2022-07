Premier-League-Klubs erhalten grünes Licht für Stehplätze

Alle Vereine der englischen Premier League dürfen ab der kommenden Saison in ihren Stadien die Umrüstung auf Stehplätze beantragen.

Alle Vereine der englischen Premier League dürfen ab der kommenden Saison in ihren Stadien die Umrüstung auf Stehplätze beantragen. Eine Testphase zum sogenannten "Safe Standing", an der unter anderem Meister Manchester City, Rekordchampion Manchester United und der FC Chelsea in der abgelaufenen Spielzeit teilgenommen hatten, habe sich als Erfolg erwiesen, lautet das Fazit der britischen Regierung.