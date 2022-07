Eintracht Frankfurt: Transfer von Ridvan Yilmaz in die Bundesliga geplatzt

Eintracht-Kader ist voll: Kein Platz für Yilmaz

Der Eintracht-Kader ist voll und Sportvorstand Markus Krösche will nur dann noch einmal aktiv werden, wenn ein Profi wechselt.

Trainer Oliver Glasner äußerte zuletzt sehr positiv über die Qualität, die er hat: „Wenn wir als Mannschaft so zusammenbleiben, dann werden wir auf dem Transfermarkt nichts mehr machen. Wenn wir keinen Stammspieler mehr verlieren sollten, bin ich als Trainer sehr zufrieden. Dann haben wir uns fantastisch verstärkt.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Für Yilmaz wäre die Konkurrenz auf der linken Seite sehr groß. Filip Kostic wird zwar mit Juventus Turin in Verbindung gebracht, ein Angebot gibt es allerdings nicht.

Christopher Lenz möchte nach einem schwierigen ersten Jahr in seiner zweiten Saison bei den Frankfurtern durchstarten. Die Flexibilität einzelner Offensivspieler wie Randal Kolo Muani, Jesper Lindström oder Jens Petter Hauge lässt Glasner zudem diverse Optionen offen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Keine Einigung mit Besiktas erzielt

Besiktas-Präsident Ahmet Nur Cebi erklärte zuletzt bei Bild: „Es gibt einige Bereiche, die wir in Bezug auf die Zahlung nicht überwinden konnten. Wir versuchen, sie zu realisieren. Ridvan ist ein Fußballspieler aus unserem eigenen Nachwuchs. Dieser Junge bringt irgendwie 6,5 Millionen Euro in unseren Safe. Es gibt vier plus 2,5 Millionen Euro Boni und 20 Prozent bei einem Weiterverkauf.“