Anzeige

Rocket League: Überragender Lower-Bracket-Run! Moist Esports gewinnt Spring Split Major Rocket League: Moist gewinnt Major

Moist Esports schnappt sich die Krone beim RLCS Spring Split Major © Rocket League Esports via Twitter

Jonas Herrmann

Moist Esports konnte das Spring Split Major am vergangenen Wochenende mit einem überragenden Run für sich entscheiden.

Am vergangenen Wochenende kamen in London 16 der besten Rocket League-Teams der Welt zusammen, um den Sieger des abgelaufenen Spring Splits zu ermitteln. Daneben ging es auch noch um entscheidende Punkte im Hinblick auf die anstehenden Worlds in Dallas.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Anzeige

Nach einigen Überraschungen und gestürzten Favoriten konnte sich Moist Esports für die Niederlage beim letzten Major revanchieren und den Sieg im Grand Final einfahren.

Rocket League: Moist schafft den Lower-Bracket-Run und gewinnt Spring Split Major

Nachdem Joe „Joyo“ Young, Axel „vatira“ Touret und Finlay „rise.“ Ferguson in der zweiten Runde gegen Version1 verloren hatten, standen sie mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Niederlage hätte das Aus bedeutet.

Mit teilweise knappen, teilweise aber auch beeindruckenden Siegen gegen die Pioneers, Team Liquid, Spacestation Gaming, Karmine Corp und erneut Version1, konnten sie dennoch ins Finale vordringen.

Dort wartete Team Falcons aus der MENA-Region, die als erstes Team einer kleineren Region überhaupt der Sprung in ein Finale der RLCS geschafft hatten. Auf ihrem Weg konnten die Spieler aus Saudi-Arabien Team Liquid, den FaZe Clan, Spacestation Gaming und Version1 besiegen und gingen so ungeschlagen ins Grand Final.

Hier hätte eine erfolgreiche Serie gereicht, um den Titel einzufahren und sie waren auch wirklich nah dran. Nach sechs aufregenden Spielen musste die Entscheidung im siebten Spiel herbeigeführt werden. Erst in der Overtime konnte Moist den Sieg klarmachen und somit das Bracket Reset erzwingen.

In der zweiten Best-of-7-Serie ließen sie dann nichts anbrennen und holten sich den Titel mit einem klaren 4-0. Team Falcons war gegen Ende schon die körperliche und vor allem mentale Ermüdung anzumerken.

Spring Split Major: Favoritensterben an den ersten Tagen

Bevor am Samstag und Sonntag vor vollem Haus gespielt wurde, wurden die ersten Runden von Mittwoch an noch ohne Publikum ausgetragen. Die ersten Überraschungen sollten nicht lange auf sich warten. Nachdem Team BDS schon in der ersten Runde unterlegen war, folgten mit Moist, G2 Esports und FaZe auch die drei weiteren Top-Favoriten nach Spiel 2 ins untere Bracket.

Anzeige