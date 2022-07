DFB-Gegner Dänemark "sehr bewegt" - Medientermine abgesagt

Die dänische Frauenfußball-Nationalmannschaft hat sich betroffen über den Anschlag in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen gezeigt.

Die dänische Frauenfußball-Nationalmannschaft, Auftaktgegner der DFB-Elf bei der EM in England, hat sich betroffen über den Anschlag in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen gezeigt.