Neue Ehrung im Amateurfußball: "Torjägerkanone für alle"

Gewürdigt werden die Fußballerinnen und Fußballer am 23. September im Rahmen des Nations-League-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn in Leipzig.

"Glückwunsch an die Siegerinnen und Sieger zu ihrer herausragenden Saison. Die außergewöhnlichen Leistungen, die im Amateurfußball an jedem Wochenende vollbracht werden, erfahren leider zu selten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen", sagte Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure. Die "Torjägerkanone für alle" sei deshalb eine "besondere Wertschätzung für den Fußball an der Basis".