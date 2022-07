Formel 1: Albon nach heftigen Unfall aus Krankenhaus entlassen

In Silverstone kommt es zu einem heftigen Crash, an dem fünf Fahrer involviert sind. Kein Fahrer ist schwer verletzt und auch Alex Albon ist aus dem Krankenhaus entlassen.

Zhou knallt gegen Fangzaun

In einer Meldung seines Teams sagte Albon: „Ich bin froh, dass jeder, der an dem Unfall in der ersten Runde involviert war, okay ist. Danke an alle Ärzte an der Strecke und im Krankhaus.“