Wimbledon - Nachricht von Schlotterbeck: BVB-Stars feiern Niemeier

Jule Niemeiers Triumphzug in Wimbledon ist auch den Stars des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben.

Und das macht den großen BVB-Fan richtig stolz. „Ich habe eine Nachricht erhalten, dass mich Mats Hummels in seiner Story erwähnt hat, und ich habe tatsächlich auch eine Nachricht von Nico Schlotterbeck bekommen“, sagte Niemeier nach ihrem Viertelfinal-Einzug.

„Als großer Dortmund-Fan musste ich schmunzeln, und es hat mich natürlich auch gefreut“, sagte sie: „Vor dem Turnier hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier sitze und so viele Leute meinen Namen kennen. Das versuche ich nur zu genießen.“

Niemeier (22) stammt aus Dortmund, mittlerweile lebt und trainiert die Weltranglisten-97., die erst ihr zweites Grand-Slam-Turnier spielt, in Regensburg. Schon am Mittwoch hatte der BVB bei Twitter gepostet: „Glückwunsch ans Dortmunder Mädel Jule Niemeier zum sensationellen Erreichen der 3. Runde in Wimbledon.“