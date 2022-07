Darts: Humphries gewinnt European Darts Matchplay - Clemens und Co. verpassen Viertelfinale

Sechs Legs in Serie! Österreicher lässt Trier toben

Luke Humphries hat das European Darts Matchplay gewonnen. Im Finale gewann er in dramatischer Art und Weise gegen Rowby-John Rodriguez, der dennoch sein bestes Ergebnis feiern konnte.

In einem verrückten Turnier mit dem frühen Aus zahlreicher Top-Stars sicherte er sich am Ende Sieg beim European Darts Matchplay. Im Finale bezwang er Rowby-John Rodriguez in einem dramatischen Match mit 8:7.