Hockey-WM: Deutsche Frauen unterliegen Gastgeber Niederlande

Bei der WM in den Niederlanden und Spanien kassieren die deutschen Hockey-Frauen ihre erste Niederlage. Mit einem Doppelschlag stellte die Niederlande die Weichen auf Sieg.

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der WM in den Niederlanden und Spanien im zweiten Spiel ihre erste Niederlage kassiert.

Doppelschlag schockt deutsche Frauen

In der Schlussphase der Partie stellte der Favorit mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Freeke Moes (47.) und Maria Verschoor (49.) sorgten für die Entscheidung. Der Lorenz' Treffer kam für ein finales Aufbäumen zu spät (56.).

Mit einem Sieg und einer Niederlage bleibt das deutsche Team auf dem zweiten Platz in der Gruppe A. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft das DHB-Team am Mittwoch auf Irland (DAZN/16.30 Uhr). Für eine gute Ausgangslage in den Crossover-Matches benötigt Deutschland einen zweiten Sieg.