Robert Lewandowski: Ibiza-Treffen wirklich nur Zufall? Neue Details zur Begegnung mit Barcelona-Trainer Xavi Neue Details zu Lewys Ibiza-Treffen

Irres Video: Lewy cruist auf Motor-Surfbrett

Martin Hoffmann

In spanischen Medien wird kolportiert, was Robert Lewandowski Barca-Coach Xavi bei einer angeblich zufälligen Begegnung gesagt haben soll. Der Ort des Treffens passt in vielerlei Hinsicht zu der Transfer-Saga.

Kommt ein Mann in eine Bar und trifft dort zufällig einen anderen. Es sind Robert Lewandowski und Xavi Hernández.

Es klingt wie ein (Anti-)Witz und im Kontext der Transfer-Saga um den wechselwilligen Stürmer des FC Bayern München umso mehr - soll am vergangenen Mittwochabend aber tatsächlich passiert sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Lewandowski, der Super-Stürmer, der unbedingt einen Wechsel zum FC Barcelona erzwingen will, traf im Lokal „Lio“ in Ibiza Barcas Coach Xavi, angeblich rein zufällig. Eine Begegnung, die die Fantasie beflügelt - und zu der mittlerweile neue angebliche Details ans Licht gekommen sind.

Was Lewandowski zu Xavi gesagt haben soll

Die spanische AS berichtet, dass sich Lewandowski und Xavi „ein paar Minuten freundschaftlich“ unterhielten, über die Familie und ihren Urlaub - Lewandowski verbrachte mit Frau Anna vier Tage auf der Balearen-Insel.

Erst am Ende soll Lewandowski kurz zum Sport gekommen sein und der Klubikone deutlich gemacht haben: „Ich möchte wirklich mit dir trainieren.“

Lewandowski sagte Xavi also offenbar nichts, was er nicht eh schon mitbekommen haben dürfte. War also wirklich alles ein profaner Zufall? Bei näherer Betrachtung der Situation ist es durchaus plausibel.

Das Lio auf Ibiza ist verbunden mit P1-Rivale Pacha

Das „Lio“ im Jachthafen Marina Ibiza, ist eine hochfrequentiere In-Location - eine zufällige Begegnung zweier Fußball-Stars an diesem Ort hat in etwa dieselbe Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Begegnung zweier Fußball-Stars im Münchner P1, schon ein gutes Stück über null Prozent also.

Hinter „Lio“ (zu Deutsch: „Durcheinander“ - aber auch „Problem“, „Schlamassel“ oder „Techtelmechtel“) steht übrigens die Pacha Group, dasselbe Unternehmen also, das auch in München den Lokalrivalen des P1 betreibt.

Das „Lio“ lockt VIPs mit edlen Speisen („Jedes Essen ist ein Kunstwerk, das Emotionen weckt“), bekannten DJs (am Montag kommt Felix Da Housecat aus Chicago) und einem Cabaret-Programm. In diesem Sommer läuft Shakespeares Sommernachtstraum und die Macher versprechen: „Liebe, Magie, Schönheit und Freude verschmelzen, Träume werden wahr im Sommer auf der Insel.“

Schön.

Bayern hat drittes Barca-Angebot abgelehnt - aber Thema köchelt weiter

Ob Lewandowskis Sommernachtstraum eines Barca-Wechsels wahr wird, hängt bekanntermaßen noch an ein paar magischen Details.

Nach SPORT1-Informationen haben die Bayern ein drittes offizielles Barca-Angebot über 40 Millionen Euro abgelehnt, trotzdem ist zuletzt spürbare Bewegung in das Thema gekommen. Ob das „Basta“ der Münchner Bosse Bestand hat, ist längst nicht mehr sicher. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zu Ende ging am Sonntag erstmal nur der Ibiza-Trip der Lewandowskis.

