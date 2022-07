Sprinter Ansah-Peprah kratzt am deutschen Rekord

Sprinter Lucas Ansah-Peprah kratzt am deutschen 100-Meter Rekord von Julian Reus. Der Sieg geht an einen Athleten aus Sri Lanka.

Sprinter Lucas Ansah-Peprah hat am deutschen 100-Meter-Rekord von Julian Reus gekratzt.

Der Hamburger stellte am Sonntag beim Schweizer Meeting in La Chaux-de-Fonds in 10,04 Sekunden eine persönliche Bestleistung auf und blieb damit nur drei Hundertstel über Reus‘ Zeit aus dem Jahr 2016 (10,01).