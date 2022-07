WM-Quali: DBB-Team mit Schröder feiert nächsten Sieg

In der WM-Qualifikation gewinnen die deutschen Basketballer auch ihr letztes Spiel der ersten Gruppenphase gegen Polen. Bester Werfer ist NBA-Star Dennis Schröder.

Die deutschen Basketballer um Dennis Schröder haben in der WM-Qualifikation auch das letzte Spiel der ersten Gruppenphase gewonnen und gehen fast makellos in die nächste Runde.

Nach dem 93:83 (40:36) über Polen in Bremen nimmt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) elf von zwölf möglichen Punkten in die neue Staffel mit. Es war der fünfte Sieg im sechsten Spiel.

Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert, die lediglich beim Debüt des Kanadiers das Auftaktspiel gegen Estland verloren hatte, trifft in einer neuen Gruppe ab Ende August auf Europameister Slowenien und Finnland.

Dennis Schröder bester Werfer im DBB-Team

Bester Werfer im DBB-Team war in der Bremer ÖVB-Arena Dennis Schröder mit 38 Punkten, so viele Zähler hatte der 28-Jährige in einem Spiel im Nationaltrikot noch nie verbucht.